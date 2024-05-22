Самолет авиакомпании "Ямал" совершил незапланированную посадку в тюменском аэропорту "Рощино"

Борт SU-95 RA-89081 авиакомпании "Ямал", следовавший из Уфы в Новый Уренгой, совершил посадку в тюменском аэропорту "Рощино", сообщили Накануне.RU в уральской транспортной прокуратуре.

Причиной стал отказ автопилота.

Командир срочность не объявлял, принял решение следовать на запасной аэродром в Тюмень, где благополучно произвел посадку, пострадавших нет. Новоуренгойской транспортной прокуратурой по данному факту организованы проверочные мероприятия.