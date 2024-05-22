Аналитики: богатые россияне нарастили активы в отечественных банках в 1,5 раза

В 2024 году произошел беспрецедентный рост отечественного сегмента банковских VIP-клиентов.

Согласно исследованию аналитического агентства Frank RG, количество состоятельных россиян в кредитных организациях за прошлый увеличилось на 50%, до 21 тыс. 800 человек, а общий размер их средств после падения в 2022 году на 26% показал рост на 62%, достигнув уровня в 13,1 трлн руб.

Аналитики разделили сегмент private banking на две категории – состоятельные (хайнеты, или high net worth individuals) и очень состоятельные клиенты (very high net worth individuals).

К хайнетам относятся граждане, стоимость финансовых активов которых составляет $1–5 млн (100–500 млн руб.). Количество состоятельных клиентов за 2023 год увеличилось на 46% до 17 тыс. 700 человек, а их капитал – на 46% до 3,7 трлн руб.

Это связано с тем, что повлияли сложности с обслуживанием в иностранных кредитных организациях, сообщают "Ведомости".

Ранее сообщалось, что российские банки могут по итогам 2024 года установить новый рекорд по чистой прибыли, сравнимой с дефицитом бюджета РФ за три года – 2024-2026.