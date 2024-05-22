Механизм соцзаказа могут распространить на всю Россию

Министерство финансов России предложило распространить механизм социального заказа на всю страну.

Это может произойти с 1 января 2025 года. По словам экспертов, программа подтвердила свою эффективность. Количество потребителей госуслуг в настоящее время составляет почти 7 млн человек. К концу года, согласно прогнозу Минфина, произойдет рост до 19 млн.

Апробация механизма проводилась с 2020 по 2024 год. Сегодня в эксперименте участвуют 38 регионов. С учетом направления "Дополнительное образование" количество субъектов возрастает до 84.

Министерство отмечает, что окончательное решение о применении или неприменении социального заказа при организации оказания услуг принимается региональными и муниципальными властями. В ведомстве объяснили, что на текущий момент ко второму чтению в Госдуме готовится законопроект, позволяющий потребителю подать заявление и выбрать исполнителя на портале госуслуг, сообщают "Известия".

Государственный социальный заказ — документ, устанавливающий основные показатели, характеризующие качество оказания госуслуг в социальной сфере, их объем, категории потребителей и способы определения исполнителя. Механизм социального заказа применяется в образовании, здравоохранении, социальной защите, занятости населения, физической культуре и спорте, а также туризме.

Предоставление госуслуг осуществляется при помощи именных документов, удостоверяющих право потребителя на получение меры поддержки в рамках социального заказа. На их основе из бюджета выделяются средства на возмещение понесенных затрат.