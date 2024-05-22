Спрос на культурные мероприятия в России вернулся к показателям доковидного периода

В России рынок развлечений в 2023 году и в первом квартале текущего года превысил уровень 2022 года и вернулся к показателям доковидного периода.

Согласно данным билетных агрегаторов, в первом квартале этого года на "Яндекс Афише" было продано 6,1 млн билетов - на 11% больше, чем за тот же период 2023 года. Оборот прямых продаж составил 6,7 млрд руб. (+52% год к году). Наблюдался рост продаж и в 2023 году.

В прошлом в десятку популярных мероприятий вошли мюзикл "Ничего не бойся, я с тобой", ряд выставок, например, "Панк-культура. Король и Шут" в Москве и Санкт-Петербурге, "Искусство Манга", несколько цирковых постановок, большой стадионный концерт "Руки Вверх!" и симфоническая панк-сказка "Король и Шут".

Рост индустрии отметили и в национальном билетном операторе "Кассир.ру". Продолжился рост и первом квартале 2024-го как в количественном, так и в денежном выражении.

Как заявил гендиректор медиагруппы "Красный квадрат" Илья Кривицкий, уход иностранных игроков и развитие внутреннего туризма привело к опережающему формированию российского рынка событийного контента - ежегодный рост превышает 20%, сообщают "Известия".