22 Мая 2024
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Жилищные вклады запустят в 2025 году

В 2025 году в России планируют запустить новый сберегательный продукт — жилищные вклады.

Соответствующий проект закона поддержали в кабмине РФ и Центробанке. В профильном комитете Госдумы ожидают принятия документа в 2024 году. Депозиты будут открывать на срок более года, средства застрахуют на 10 млн руб. Их можно направить только на приобретение жилья.

Участники рынка заявили, что готовятся запускать новый инструмент. Доходность по нему может быть выше, чем по обычным банковским вкладам, а доля одобрений ипотеки вырастет, сообщают "Известия".

Хотя глава Центробанка Эльвира Набиуллина уверяет, что повышение кредитных ставок и отмена льготных ипотечных программ нужны для охлаждения рынка недвижимости и снижения цен, но каждый шаг ЦБ и Минфина на рынке приводит лишь к очередному удорожанию жилья. Так, выяснилось, что стоимость жилья подскочит вплоть до 15% по итогам II квартала 2024-го — перед предполагаемой отменой льготной программы на новостройки и ужесточением условий по семейной ипотеке.

Теги: жилищные вклады, жилье, депозиты


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