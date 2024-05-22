Большинство россиян заявили, что отслеживают свои доходы и расходы

78% россиян отслеживают свои доходы и расходы.

Как говорится в исследовании "СберСтрахования жизни" и сервиса по поиску работы "Работа.ру", 14% участников исследования только собираются начать вести учет, а 8% не считают это необходимым.

59% граждан заявили, что придерживаются сбалансированной модели: отслеживают движение средств и откладывают примерно столько же, сколько тратят. 24% признались, что не отслеживает движение денег и тратит больше, чем откладывает. 17% граждан откладывает больше, чем тратит.

Для контроля расходов и управления финансами 48% россиян предпочитают для этих целей банковское приложение, 31% держит всю информацию в уме, 19% используют способ записи расходов в блокнот, а 12% ведут заметки в смартфоне, 11% — учет в Excel, 7% используют специальное приложение, а у 1% для ведения бюджета есть персональный менеджер в банке. 18% опрошенных не используют никаких инструментов для слежения за расходами, сообщают "Известия".