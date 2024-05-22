Муфтий Москвы выступил против запрета на ношение никаба

Зампред Духовного управления мусульман России, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов высказался о предложенном главой СПЧ Валерием Фадеевым запрете на ношение никаба.

По его словам, на фоне того, что РФ выходит на новый уровень в укреплении отношений со странами Востока, будет не просто представить, что это будет возможно в случае, если в России никаб будет под запретом. Аляутдинов считает, что запрет может вызвать недовольство у российских мусульман. Кроме того, это нарушает Конституцию РФ.

Муфтий заявил о готовности совета улемов Духовного управления мусульман России обсудить данную инициативу с властями.

Ранее глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев заявил, что в стране нужно ввести запрет на ношение никаба. Он указал, что никабы запрещены в некоторых странах Центральной Азии.