Россияне массово покидают Турцию из-за проблем с ВНЖ

Россияне, которые после начала специальной военной операции покинули страну и уехали в Турцию, стали массово переезжать в другие страны.

Это происходит на фоне проблем с видами на жительство и финансовых трудностей. В мае количество граждан РФ с ВНЖ в Турции уменьшилось до 96 тыс. по сравнению с концом 2022 года, когда таких насчитывалось 154 тыс. Кроме того, в Турции снизилось количество компаний, созданных с участием российского капитала: со 140 в 2022 году до 68 в 2023 году.

Помимо того, что россияне не могут продлить ВНЖ, они сталкиваются с проблемами с банковским обслуживанием из-за антироссийских санкций и страдают из-за высокой инфляции в Турции, которая в апреле составила 70%.

Как заявила профессор политологии из Стамбульского коммерческого университета Бириз Каракай, "Турция не хочет сейчас принимать слишком много иностранцев", которые в том числе страдают из-за экономических проблем.

Теперь основным направлением для россиян стали Сербия и Черногория, а также Аргентина и Бразилия, сообщает Reuters.