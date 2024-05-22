22 Мая 2024
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Фото: Накануне.RU

Россияне массово покидают Турцию из-за проблем с ВНЖ

Россияне, которые после начала специальной военной операции покинули страну и уехали в Турцию, стали массово переезжать в другие страны.

Это происходит на фоне проблем с видами на жительство и финансовых трудностей. В мае количество граждан РФ с ВНЖ в Турции уменьшилось до 96 тыс. по сравнению с концом 2022 года, когда таких насчитывалось 154 тыс. Кроме того, в Турции снизилось количество компаний, созданных с участием российского капитала: со 140 в 2022 году до 68 в 2023 году.

Помимо того, что россияне не могут продлить ВНЖ, они сталкиваются с проблемами с банковским обслуживанием из-за антироссийских санкций и страдают из-за высокой инфляции в Турции, которая в апреле составила 70%.

Как заявила профессор политологии из Стамбульского коммерческого университета Бириз Каракай, "Турция не хочет сейчас принимать слишком много иностранцев", которые в том числе страдают из-за экономических проблем.

Теперь основным направлением для россиян стали Сербия и Черногория, а также Аргентина и Бразилия, сообщает Reuters.

Теги: Турция, россияне, ВНЖ


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