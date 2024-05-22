"Руспродсоюз" пожаловался на инициативу по торговым сетям в регионах

Палата поставщиков межотраслевого экспертного совета по развитию потребительского рынка (в нее входят отраслевые союзы и ассоциации агропромышленный комплекса) отправила письмо главе правительства Михаилу Мишустину.

Она выступила против инициативы Минпромторга об увеличении доли присутствия федеральных торговых сетей в регионах с 25%. Как считают представители отрасли, инициатива может привести к росту цен на продукты питания из-за усиления доминирования федерального сетевого ритейла, так как будет снижена конкуренция, а доступ к рынку региональных средних и мелких предприятий — ограничен.

В письме отмечается, что повышение порога доминирования федеральных торговых сетей на региональном уровне негативно отразится на потребителях и экономике регионов из-за сокращения аммортимента товаров местного производства, снижения инвестиционной привлекательности пищевой и перерабатывающей промышленности на фоне отсутствия конкурентной торговой инфраструктуры и закрытия региональных розничных точек торговли и поставщиков продовольствия.

При этом ФАС выступает против любых изменений законодательства в этом вопросе.

7 мая на совещании с представителями Минэкономразвития, Федеральной антимонопольной службы, торговых сетей и региональных властей Минпромторг предложил наделить регионы полномочиями самостоятельно устанавливать максимально допустимую рыночную долю торговых сетей на местном рынке. Как заявил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов, по итогам совещания региональные власти и торговые сети не поддержали единогласно внесение изменений в закон о торговле, сообщает РБК.

Напомним, любимыми местами для покупок для большинства граждан являются федеральные торговые сети, которые выбрали 73% россиян.