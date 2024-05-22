Экс-глава Минтранса Игорь Левитин станет председателем совета директоров FESCO

Советник президента России и бывший министр транспорта Игорь Левитин станет председателем совета директоров FESCO.

В FESCO не подтвердили и не опровергли эту информацию, сообщают "Ведомости".

Источник РБК, близкий к одному из игроков логистического рынка, также сообщил о планах назначить Левитина на эту должность. Информацию подтвердил собеседник агентства близкий к "Росатому" – основному акционеру FESCO.

Действующий состав совета директоров FESCO возглавляет один из бывших акционеров компании Андрей Северилов.

Ранее Левитин заявил о том, что железные дороги в нашей стране можно строить за счет граждан.