22 Мая 2024
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Политика В России
Фото: Накануне.RU

Володин заявил, что некоторых кандидатов в правительство Госдума поддержала авансом

Госдума постаралась подойти ответственно к утверждению кандидатов на посты в кабмин РФ.

Как заявил спикер Вячеслав Володин на встрече с президентом Владимиром Путиным, "мы впервые с этими полномочиями участвовали при утверждении правительства и постарались подойти к этому ответственно". Володин указал, что вся процедура заняла четыре дня.

Спикер отметил, что при рассмотрении некоторых кандидатов в правительство поддержка была авансом.

Отмечается, что Дума будет подставлять новому составу кабмину плечо в дальнейшей работе, так как депутаты утверждали кандидатуры в кабмин.

Ранее Володин заявил о важности того, чтобы в правительство приходили люди, знающие, как устроена жизнь на земле.

Теги: Володин, Госдума, правительство РФ


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Ранее 12.05.2024 11:10 Мск Володин: важно, чтобы в Правительство приходили люди, знающие, как устроена жизнь на земле

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