Володин заявил, что некоторых кандидатов в правительство Госдума поддержала авансом
Госдума постаралась подойти ответственно к утверждению кандидатов на посты в кабмин РФ.
Как заявил спикер Вячеслав Володин на встрече с президентом Владимиром Путиным, "мы впервые с этими полномочиями участвовали при утверждении правительства и постарались подойти к этому ответственно". Володин указал, что вся процедура заняла четыре дня.
Спикер отметил, что при рассмотрении некоторых кандидатов в правительство поддержка была авансом.
Отмечается, что Дума будет подставлять новому составу кабмину плечо в дальнейшей работе, так как депутаты утверждали кандидатуры в кабмин.
Ранее Володин заявил о важности того, чтобы в правительство приходили люди, знающие, как устроена жизнь на земле.