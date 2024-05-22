Володин заявил, что некоторых кандидатов в правительство Госдума поддержала авансом

Госдума постаралась подойти ответственно к утверждению кандидатов на посты в кабмин РФ.

Как заявил спикер Вячеслав Володин на встрече с президентом Владимиром Путиным, "мы впервые с этими полномочиями участвовали при утверждении правительства и постарались подойти к этому ответственно". Володин указал, что вся процедура заняла четыре дня.

Спикер отметил, что при рассмотрении некоторых кандидатов в правительство поддержка была авансом.

Отмечается, что Дума будет подставлять новому составу кабмину плечо в дальнейшей работе, так как депутаты утверждали кандидатуры в кабмин.

Ранее Володин заявил о важности того, чтобы в правительство приходили люди, знающие, как устроена жизнь на земле.