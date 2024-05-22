Бывший мэр Екатеринбурга рассказал, что отмена льготной ипотеки сделает с КРТ

То, что отмена льготной ипотеки отразится на рынке недвижимости было очевидно с самого начала, однако, с 1 июля появится риск и для застройщиков, участвующих в программе комплексного развития территории (КРТ). Накануне.RU пообщалось на эту тему с бывшим мэром Екатеринбурга, а ныне вице-президентом Национального объединения строителей Аркадием Чернецким во время конференции УрФО "Многоквартирное строительство: новые вызовы и перспективы".

Напомним, что при выкупе квартир в домах, подлежащих сносу, застройщик предлагает владельцу три варианта: другую квартиру в пределах города, квартиру в новом доме, построенном на месте снесенного, и компенсацию в денежном эквиваленте. С последним и могут возникнуть сложности, так как эту сумму екатеринбуржцы нередко используют для покупки жилья в ипотеку. Теперь же, когда ставка выросла до 16%, владельцы могут "встать в позу" и потребовать у застройщика компенсацию, которая исходит не из расчета средней суммы за квадратный метр, а из обстановки на рынке жилья и тех финансовых сложностей, которые им предстоит пройти.

Как отметил Аркадий Чернецкий, отмена льготной ипотеки напрямую не повлияет на реализацию КРТ, но это касается переселения из ветхого жилья. Когда же речь идет о реализации вновь построенных квартир, людям действительно лучше покупать их если не по льготной, то по другим программам государственной поддержки жилого строительства. В остальном же, недавнее решение Минфина и КРТ - это совершенно разные вещи.

"Отмена льготной ипотеки в принципе создаст определенные сложности с точки зрения формирования спроса. Тех людей, которых нужно отселять, их отселяют не за счет ипотеки, а на средства компании. А другое дело – появившиеся новое жилье. Оно, естественно, должно продаваться, а продаваться хорошо оно будет в условиях, когда, в том числе, работают и механизмы ипотеки", – заявил Чернецкий.

Как рассказали приглашенные застройщики, жильцы могут значительно повлиять на работу компании, если будут недовольны предложенной компенсацией. Даже в случае, когда суд встает на сторону девелопера, сам процесс затягивается, и вместо нескольких месяцев расселение ветхого жилья длится порядка полутора лет.

Несмотря на это, застройщикам бояться не стоит. Аркадий Чернецкий заверил, что на фоне всех рисков и немалых дополнительных затрат, коммерческие структуры, при вхождении в программу КРТ, получают свою выгоду: интересные локации и возможность отстроить жилье в более высокой ценовой категории.

"Здесь соблюдается интерес жителя, интерес коммерсанта, интерес города, который хочет, чтобы было комплексное развитие – и чтобы не только жилье строилось, но и социальные объекты. Этот процесс сейчас набирает силу, идет доработка законодательства, потому что участки, которые формируются под КРТ, бывают очень разные. Есть пустые, есть ветхое жилье, есть объекты нежилого назначения. По итогам 2023 года у нас 19 таких площадок сформировано и еще шесть в 2024 году рассчитываем прибавить. Здесь нужна встречная инициатива со стороны бизнеса, который трезво оценивает свои возможности, технологии и экономику этого процесса", - отметил бывший мэр.

По его словам, относительно старые панельные и кирпичные дома КРТ затрагивать не будет. Это касается и тех домов, которые находятся рядом с аварийными и выкупленными под программу. Чернецкий отметил, что все упирается в здравый смысл, а потому, если дома в хорошем состоянии и жить в них безопасно, то и сносить их нет причин.

Напомним, что Аркадий Чернецкий, как глава Екатеринбурга и после того, как покинул этот пост, выступал за продление программ для льготных категорий и за поддержку строительного комплекса в уральской столице, Свердловской области и стране.