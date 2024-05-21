В Башкирии дворовая собака на привязи насмерть загрызла ребенка

В Бакалинском районе дворовая собака напала на двухлетнюю девочку, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

Ребенок подошел к собаке, которая была на привязи. Мать девочки, услышав крики, отогнала собаку. Пострадавшая была доставлена в больницу, однако, несмотря на помощь медиков, ребенок скончался. Через два месяца девочке исполнилось бы три года.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

В настоящее время на месте происшествия проводится комплекс следственных действий с целью установления всех обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших произошедшему.