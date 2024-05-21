Живущих за границей украинцев обязали вернуться и встать на учет в военкоматах

Украинцы, снявшиеся с военного учета в связи с выездом за рубеж, обязаны в течение 30 дней лично явиться в военкоматы для обновления данных, поскольку дистанционно в электронном кабинете это сделать невозможно, сообщает ТАСС.

Такое требование содержится в постановлении украинского кабмина, которое было опубликовано накануне вступления в силу нового закона о более жестких правилах мобилизации.

Постановление предполагает, что теперь находящиеся за рубежом мужчины подлежат военному учету на тех же основаниях, что и те, кто проживают в стране. Раньше при долгосрочном выезде за границу, например, на учебу от трех месяцев, военнообязанные снимались с учета. При этом те, кто ранее уже снялись с учета, обязаны вернуться и встать на него в военкоматах на территории страны, после чего они смогут сформировать электронный военно-учетный документ, который, в частности, будет нужен для получения консульских услуг в зарубежных представительствах Украины.

Власти Украины еще на стадии разработки нового закона о правилах мобилизации высказывались за то, чтобы он содержал нормы, "стимулирующие" находящихся за границей граждан призывного возраста возвращаться и вставать на военный учет. Как только Верховная рада приняла закон и его подписал президент, в украинских консульствах за границей выстроились огромные очереди из желающих успеть оформить документы по старым правилам. Однако через несколько дней - еще до вступления закона в силу - МИД Украины распорядился приостановить оказание консульских услуг находящимся за границей мужчинам призывного возраста, объяснив это необходимостью "проведения консультаций с другими ведомствами и подготовкой к новым правилам". С 18 мая оказание услуг возобновили, но уже в соответствии с новыми требованиями.