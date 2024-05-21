Сына главы Чечни Ахмата Кадырова назначили министром спорта региона

Сына главы Чечни Ахмата Кадырова назначили министром спорта региона. Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

"На должность министра ЧР по физической культуре и спорту назначен Ахмат Кадыров. Ранее занимавший этот пост Иса Ибрагимов переведен на должность заместителя руководителя администрации Главы и правительства ЧР. Министерство ЧР по делам молодежи возглавит Рамзан Висмурадов. На пост министра промышленности и энергетики ЧР представлен Темирлан Хучиев", - говорится в сообщении.

Кадыров заявил, что уверен, что "каждый из представленных на высокие должности полностью оправдает оказанное ему доверие".