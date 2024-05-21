Водители фур на Украине массово отказываются выходить на работу из-за ужесточения условий мобилизации

Водители фур на Украине массово отказываются выходить на работу из-за ужесточения условий мобилизации. С таким заявлением выступили глава Ассоциации международных перевозчиков Украины Владимир Балин и руководитель Ассоциации международных экспедиторов Украины Виктор Берестенко, сообщает ТАСС

Простаивает до 40% автопарка.

Транспортники пытались добиться от Госпогранслужбы и Мининфраструктуры пояснений, что изменится для водителей-дальнобойщиков после вступления в силу положений нового закона о мобилизации, но ответа так и не получили.

Отдельные водители, которые на момент начала нововведений были за границей, не хотят возвращаться и бросают машины. При этом, отказываются работать не только водители-международники, но и те, кто возит грузы по Украине. Возле порта "Южный" водители просто бросили 50 фур и уехали в неизвестном направлении.

С 18 мая на Украине вступил в силу скандальный закон о новых правилах мобилизации. Власти надеются значительно пополнить понесшие большие потери армейские подразделения за счет введения ряда новых жестких правил призыва и существенного поражения граждан в правах.