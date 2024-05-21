В России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия

В России по поручению Верховного главнокомандующего вооруженными силами РФ Владимира Путина в Южном военном округе начался первый этап учения по применению нестратегического ядерного оружия, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Минобороны РФ.

Учения проходят под руководством Генерального штаба ВС РФ.

В рамках первого этапа личный состав ракетных соединений Южного военного округа отрабатывают учебно-боевые задачи получения специальных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер", снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенный позиционный район для подготовки к проведению ракетных пусков.

Личный состав задействованных в учении подразделений авиации Воздушно-космических сил России отрабатывает снаряжение специальными боевыми частями авиационных средств поражения, в том числе аэробаллистических гиперзвуковых ракет "Кинжал", и вылеты в назначенные районы патрулирования.



Как ранее сообщало Минобороны России, проводимое учение направлено на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия для реагирования и в целях безусловного обеспечения территориальной целостности и суверенитета российского государства в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес РФ.

Напомним, Россия начала учения по отработке применения тактического ядерного оружия с использованием ракетных войск Южного военного округа, авиации и ВМФ. Кремль уверен, что таким образом "остудит головы" коллективного Запада и ответит на угрозы и агрессивную риторику.

"Объявленные Минобороны России тренировочные мероприятия не возникли на пустом месте. Это вынужденная мера в ответ на наглую и агрессивную политику "коллективного Запада", создающего неприемлемые угрозы безопасности для России и ее граждан", – заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

Кроме того, в МИД подчеркнули, что такие действия помогут Западу "осознать возможные катастрофические последствия генерируемых ими стратегических рисков".