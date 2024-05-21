57-метровый буксир «Михаил Чеков» торжественно спущен на воду в Астрахани

Это седьмое судно данной серии, построенное на астраханском судоремонтном заводе «Звездочка». В торжественной церемонии спуска на воду буксира принял участие губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

«Наши корабелы накопили большой опыт строительства подобных судов. Это достойный вклад в укрепление обороноспособности и национальной безопасности страны. Уверен, что все работы по финальной достройке судна будут выполнены в срок и с высоким качеством», – подчеркнул глава региона.

Спасательное судно «Михаил Чеков проекта 22870» строится по заказу Министерства обороны Российской Федерации для нужд Военно-Морского Флота. Буксир предназначен для оказания помощи аварийным кораблям и спасения их личного состава, буксировки кораблей, снятия с мели, тушения пожаров на аварийных судах и береговых сооружениях.

Характеристики судна: длина – 57 м, ширина – 14 м, водоизмещение наибольшее – 1605 тонн, скорость – 14 узлов. Судно названо в честь Михаила Чекова, который в 1944 г. командовал 68 Новороссийским аварийно-спасательным отрядом, а затем Севастопольским аварийно-спасательным отрядом. Под его руководством производился подъем затонувших кораблей и судов.