Стали известны итоги астраханского конкурса «Звонкие ладошки»

В Астраханском областном научно-методическом центре народной культуры подведены итоги VIII Областного конкурса детского творчества «Звонкие ладошки», проходившего с января по май 2024 года, сообщили в министерстве культуры региона.

Воспитанники детских садов, центров творчества, участники любительских объединений культурно-досуговых учреждений всех муниципальных образований Астраханской области, учащиеся городских и районных детских музыкальных школ и школ искусства соревновались за право стать лучшими в номинациях: вокал, танец, художественное слово, инструментальное творчество, театральное творчество, изобразительное искусство и декоративно-прикладное творчество.

В конкурсе приняло участие свыше трех тысяч ребят в возрасте от 3 до 7 лет, из которых звание лауреата получили 1215 юных дарований. Торжественное награждение победителей состоится 1 июня.

Ознакомиться с результатами конкурса можно по ссылке.