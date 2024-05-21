В Кирове в день памяти знаменитого земляка Маршала Конева высадили 5000 саженцев сосны

Сегодня, 21 мая, в день памяти выдающегося полководца, Маршала Советского Союза, уроженца Кировской области Ивана Конева, с именем которого связаны блестящие победы на заключительном этапе Великой Отечественной войны (Висло-Одерская, Берлинская, Пражская операции), в окрестностях Кирова на территории участкового лесничества прошла акция «Сад памяти».

Сотрудники предприятий, учреждений, общественных организаций региона – свыше 500 человек – высадили более 5000 саженцев сосны в память о тех, кто ковал Великую Победу, сообщили в пресс-центре Правительства Кировской области.

"Люди живы, пока о них помнят, – подчеркивает губернатор Кировской области Александр Соколов. – У каждой семьи есть свой герой, свои победители. Небольшие ростки, которые высаживают сегодня участники акции, через много лет станут лесом. За каждым деревом — судьба отдельного героя. И наша память".

На акцию, проведенную кировчанами, откликнулась дочь Маршала Победы – Наталья Конева.

"Я выражаю признательность общественным организациям Кирова, моим землякам, лично губернатору Кировской области Александру Соколову, волонтёрам, которые приняли участие в такой акции, – сказала Наталья Ивановна. – Мы помним, мы дорожим памятью героев, чтим их, особенно в тех краях и землях, которые подарили нам героев. Сейчас время героев. Спасибо всем, кто пришёл, посадил дерево, вспомнил героических людей, в том числе и моего отца".

Акция «Сад памяти» организована Всероссийским общественным движением «Волонтеры Победы» и Фондом памяти полководцев Победы при поддержке Минприроды России и Рослесхоза в рамках национального проекта «Экология», а также Всероссийского общества охраны природы.

Добавим, что в Кировской области, столица которой – город Киров – носит почетное звание Города трудовой доблести и в этом году отмечает свое 650-летие, акция «Сад памяти» проходит в пятый раз.