21 Мая 2024
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Общество Костромская область
Фото: adm44.ru

Костромские врачи провели уникальную операцию по удалению опухолевого тромба 

У пациента при ультразвуковом исследовании была обнаружена опухоль правой почки больших размеров – в районе девяти сантиметров. Осложнялся диагноз наличием опасно расположенного опухолевого тромба, который мог дойти до сердца. Кроме этого, у пациента имелись серьезные сопутствующие заболевания.

«Опухолевый тромб находился в том положении, что пациенту срочно требовалась операция. Такой случай опухоли почки – крайне редкий, учитывая, что в целом распространенность опухолей почек считается примерно 4 случая на 100 тысяч населения. Ежегодно в нашем центре мы оперируем около 8 случаев опухолей почки, осложненных тромбозом. Но обычно это тромбоз меньшего уровня, когда операция проходит несколько иначе. Этот же случай по своей сложности был уникальным, и мы справились успешно. Сейчас пациент выписан и находится под наблюдением врачей», – говорит лечащий врач пациента, онколог Иван Лисичкин.

Увеличить время операции и помочь врачам полностью завершить работу по удалению тромба и почки с опухолью, помог аппарат искусственного кровообращения. Он был закуплен в онкологический диспансер по поручению губернатора Сергея Ситникова.

(2024)|Фото: adm44.ru

«Любое вмешательство подразумевает определенный риск для пациента. Наша задача - сделать операцию безопасной. Тот подход с применением аппарата искусственного кровообращения при удалении сложного опухолевого тромба и почки с опухолью, который мы реализовали, он подразумевает безопасность не только сосудистого русла, но еще и печени. И это было сделано впервые в России. Если печень подключена к аппарату искусственного кровообращения, она независима. Увеличение времени операции благодаря этому аппарату позволило нам безопасно делать манипуляции с сосудом. У нас накоплен достаточно большой опыт в химиоперфузии печени, поэтому мы перешли на еще один шаг, пытаемся наши компетенции реализовать при других локализациях», – прокомментировал главный врач онкологического диспансера Владимир Унгурян.

(2024)|Фото: adm44.ru

Операция длилась около трех часов. В ней приняли участие около 12 человек, включая младший медицинский персонал. Сейчас пациент чувствует себя хорошо.

«Я не боялся, знал, что здесь хорошие врачи. Пока лежал в больнице, хорошее настроение было, не было никаких проблем, заботились – это помогло выздороветь. Сейчас буду по мере возможностей и сил снова заниматься привычными делами», – говорит 74-летний пациент Леонид Махинов.

Раньше пациенты с таким сложным диагнозом направлялись в федеральные клиники. Развитие высокотехнологичной медицинской помощи в Костромской области, которое является одним из важнейших направлений развития региональной системы здравоохранения, определенных губернатором, сделало возможным лечение пациентов в регионе.

В 2021 году благодаря личным встречам губернатора в Правительстве и профильных ведомствах в Костроме был фактически заново построен современный онкологический центр, которого костромичи ждали с начала 2000-х годов. Национальный проект Президента России Владимира Путина сделал возможным приобретение современного высокотехнологичного оборудования, которое открыло новые возможности для лечения людей.

Теги: костромские врачи, уникальная операция, сергей ситников, национальный проект, аппарат искусственного кровеобращения


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