Представители строительного рынка рассказали, что вынудит людей покупать квартиры без льготной ипотеки

Строительный рынок упадет на 20% после отмены льготной ипотеки 1 июля. Об этом сегодня в Екатеринбурге заявил зампредседателя Комитета по предпринимательству в сфере строительства Торгово-промышленной палаты РФ Кирилл Холопик. При этом люди продолжать покупать квартиры, но, вероятнее всего, жертвуя своими депозитными счетами.

Сегодня в уральской столице ведущие застройщики УрФО обсуждали вызовы и перспективы многоквартирного строительства. На такой встрече невозможно было обойти тему отмены льготной ипотеки – новости, которая шокировала не только тех, кто намеревался купить новое жилье, но и тех, кто его предоставляет. Холопик пояснил, что ситуация не настолько страшная, как может показаться на первый взгляд – как для застройщиков, так и для потенциальных покупателей.

"Сегодняшним днем, я думаю, что рынок упадет процентов на 20, а потом начнет адаптироваться. Мы видим по Москве, что многие застройщики продолжают декламировать ипотеку под 8% - это те, которые вообще не попадают под какую-то программу. То есть они нашли возможность поддерживать такой уровень цены, чтобы субсидировать банку эту льготную программу. Я думаю, будут всякие рассрочки. Мне кажется, рынок на этом не остановится и все-таки будет развиваться", - отметил Холопик.

Что же касается покупателей, спикер пояснил, что за последние годы ежемесячный платеж по ипотеке оставался на одном уровне, в то время как размер дохода рос. Он предположил, что причиной тому могут быть предпочтения людей накапливать депозиты или отдавать гораздо более значительную сумму в качестве первого взноса. На это повлияла высокая ставка по ипотеке, а после отмены льготной ситуация для покупателей станет и того хуже, что, естественным образом, повлияет и на застройщиков.

Одним из путей решения станет улучшение жилищных условий. Холопик считает, что люди будут готовы отдавать свои кровные при условии, если игра стоить свеч. По этой причине сейчас девелоперы должны больше внимания обращать на настроения потенциальных покупателей и их нужды.

"Повеление рынка очень трудно спрогнозировать - мы не знаем, как он точно себя поведет, - отметил Холопик. - Деньги умываются из экономики в депозитах. То есть люди сейчас предпочитают покупать не жилье, а депозиты из-за высокой ставки. Может нужда в улучшении жилищных условий заставит людей расконсервировать свои депозиты. Сейчас на поведении людей очень много прогнозируется".

Напомним, на днях Минфин заявил, что льготное ипотечное кредитование под 8% "заканчивается, это консенсус". В ведомстве считают, что свои цели программа выполнила, она будет действовать до 1 июля 2024 года. Также в Минфине озвучили планы о том, что намерены повысить с 1 июля до 12% ставку по семейной ипотеке для семей с двумя несовершеннолетними детьми старше шести лет.

В это время средняя рыночная ставка по ипотечным кредитам составляет около 18%, жесткие условия уже делают покупку жилья практически невозможной для россиян, в стране стоят непроданными 70 млн кв. м жилья.