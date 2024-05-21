Мэру Екатеринбурга представили проект реконструкции парка 50-летия ВЛКСМ

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов побывал в парке 50-летия ВЛКСМ и оценил план его реконструкции. Компанию ему составила председатель комитета благоустройства администрации города Тамара Благодаткова. Она рассказала главе города о деталях проекта и показала их на плане. Проект вынесут на общественное обсуждение, горожане смогут дополнить его своими предложениями.

В парке появятся водные объекты. Обновят трубы, чтобы вода могла не застаиваться, не будет донных отложений. В любом случае, проект будут корректировать, потому что ему уже несколько лет. В парке будет отдельно место для детского отдыха, где смогут развлечься ребята разных возрастов.

"Вдоль всех тропинок и дорожек будет освещение", - сказала Благодаткова.

В одной из частей парка будут беседки. Также появится "философский сад" - большая зона с деревьями, где построят небольшие круглые беседки, в которых можно будет почитать или побеседовать с друзьями.

В спортивной зоне парка создадут волейбольно-баскетбольную площадку, поставят тренажёры, всего установят 22 спортивных элемента.

"Мы будем проект выкладывать на сайте администрации. Если кто-то захочет дополнить спортивными сооружениями, будем корректировать, если получится, потому что не хотелось бы здесь убирать деревья", - сказала Благодаткова.

Большой плюс парка - беговая дорожка длиной в 2 км.

"Дорожка и то, о чем я говорила, - всё то, о чем просили жители. Установим 100 скамеек и столько же урн", - сказала Благодаткова, уточнив, что все производители малых архитектурных форм - из Свердловской области.

Мэр привел в пример схожую дорожку в парке 22 партсъезда и сказал, что она пользуется большой популярностью. Отдельно Орлов обратил внимание на то, что важный вопрос для реконструкции парка - наличие туалета, который в парке 50-летия ВЛКСМ, где можно провести целый день, обязательно появится.

После обхода мэр города поучаствовал во встрече с волонтёрами федерального проекта "Формирование комфортной городской среды". Сначала он особо отметил их роль в голосовании по выделению федеральных денег на реконструкцию парка. 56% голосов собрали именно волонтеры. Потом Орлов и депутаты гордумы Алексей Вихарев, Владислав Овчинников и Алексей Смирнов ответили на вопросы волонтеров.

К примеру, Вихарева спросили, как можно молодых людей привлечь к волонтерству. Политик ответил, что только личным примером. Мэра спросили, какие интересные мероприятия ждут горожан летом и в течение года. Орлов отметил, что надо отвечать на запросы молодежи, потому что в Екатеринбург приезжают молодые люди из других городов.

"Мы будем впервые проводить мотофестиваль фестиваль"Движение ". Это аналог схожего мероприятия в Суздале. В Свердловской области он пройдет 7-9 июня, со всей страны приедут байкеры", - сказал Орлов.

Также мэр отметил "Ночь музыки", где одновременно музыка играет на двух сотнях площадок. После ответов на вопросы мэр наградил лучших волонтеров проекта "Формирование комфортной городской среды".