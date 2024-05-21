СРЗП снимает сопредседателя партии Семигина с поста думского комитета по делам национальностей

"Справедливая Россия – За правду" меняет главу комитета Госдумы по делам национальностей: Геннадия Семигина сменит Яна Лантратова, сообщили в пресс-службе партии.

Семигин – не рядовой "справедливоросс", когда-то он был председателем партии "Патриоты России" и привел ее в состав СРЗП, до сих пор формально является сопредседателем партии наравне с Сергеем Мироновым и Захаром Прилепиным.

В партии заявили, что решение принято "в рамках плановой кадровой ротации во фракции".

В феврале сообщалось, что партия может вернуться к своему историческому названию "Справедливая Россия" с одним председателем на фоне слабых результатов на региональных выборах и возможных проблемах с выборами в Госдуму в 2026 году.