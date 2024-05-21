Напавший на прохожую в Москве оказался бывшим сотрудником «Садовода»

Напавший на девушку в Москве приезжий из Афганистана оказался бывшим работником скандального рынка «Садовод». Юристы владельца точки продаж Года Нисанова могут снова попытаться «замять» дело во избежание репутационных потерь миллиардера.

Источники СМИ сообщают, что владелец крупного московского рынка «Садовод» отдал распоряжение «замять» дело о нападении на девушку в районе Гольяново выходцем из Афганистана. Он оказался бывшим сотрудником рынка, который уже не раз попадал в криминальные сводки столицы.

В понедельник, 20 мая 48-летний Ахмед внезапно напал со спины на местую жительницу и попытался перерезать ей горло. Мотивы преступника пока не ясны, но свидетели утверждают, что он не выглядел как невменяемый или находящийся под действием алкогольного опьянения. На помощь девушке оперативно пришли свидетели и медики. За ее жизнь борются врачи.

Позднее в тот же день полиция арестовала преступника. По имеющейся информации, инцидент может подорвать и так сомнительную репутацию Нисанова на чьих рынках регулярно происходит этнический беспредел с нелегальными приезжими из стран Средней Азии.

В настоящее время общественность требует проведения масштабных проверок на всех точках Нисанова для устранения опасности местным жителям со стороны этнической преступности, базирующейся на рынках азербайджанского миллиардера.