Нидерланды подготовили техников для обслуживания F-16 на Украине

Десять украинских военнослужащих завершили подготовку по техобслуживанию истребителей F-16 в Нидерландах, об этом сообщило министерство обороны королевства. Ранее Нидерланды обязались поставить Украине 24 истребителя F-16 для укрепления украинских ВВС.

Ранее министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что поставки планируются на осень 2024 года.

В феврале CNN сообщил, что к лету этого года первая группа украинских пилотов должна завершить подготовку под руководством американских инструкторов на истребителях F-16.