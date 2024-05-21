В Тюмени подвели итоги конкурса "Лучший по профессии" среди нефтепроводчиков

В "Транснефть – Сибирь" подведены итоги второго тура конкурса профессионального мастерства на звание "Лучший по профессии".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании, в нем приняли участие 113 работников – победителей первого тура, который проходил ранее во всех структурных подразделениях предприятия.

Соревнования были организованы на производственных объектах в Тюмени. Знания и практические навыки демонстрировали представители основных профессий нефтетранспортной отрасли: трубопроводчики линейные, операторы нефтепродуктоперекачивающей станции, лаборанты химического анализа по нефти и нефтепродуктам, операторы товарные по нефти и нефтепродуктам, электрогазосварщики, электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования групп воздушной линии и электрохимической защиты, слесари (электромеханики) по контрольно-измерительным приборам и автоматике, слесари по ремонту технологических установок, электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования, охранники, водители грузового автомобиля, машинисты экскаватора.

Экспертное жюри оценивало уровень теоретической подготовки конкурсантов, в которую входят знание нормативной документации, инструкций и регламентов по безопасности труда, технологических процессов. Также конкурсная комиссия оценивала практическую часть: умение выполнять операции быстро и в точной последовательности, соблюдение правил безопасности на производстве при выполнении должностных функций, владение профессиональными навыками и терминологией.

"Участвую в конкурсе не первый год, каждый раз уровень подготовки коллег растет. Для меня победа – это цель в достижении высоких профессиональных успехов, чтобы быть достойным представителем своей профессии и идти вверх по карьерной лестнице", – поделилась Элина Збуцкая, ставшая лучшим оператором товарным по нефтепродуктам.

"Два этапа позади, результаты всех участников конкурса проанализированы, лучшие из лучших представят "Транснефть – Сибирь" в финале. Всегда есть к чему стремиться, самое главное – у всех работников есть возможность проявлять себя, повышать уровень профессионализма, учиться у коллег и достигать высоких результатов в труде", – отметил генеральный директор "Транснефть – Сибирь" Рустэм Исламов.

Победители и призеры получили грамоты и кубки, а также премии и ежемесячную надбавку к заработной плате. Обладатели первых мест представят предприятие в финале конкурса профмастерства "Лучший по профессии", который пройдет на базе "Транснефть – Приволга" в Самаре в августе этого года.

Конкурс профессионального мастерства проводится с 2001 года, цель – мотивация к самосовершенствованию и профессиональному росту, обмен опытом, а также повышение престижа рабочих профессий.