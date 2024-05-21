Улица Вайнера в Екатеринбурге признана лучшей торговой в России

Екатеринбург занял призовые места на всероссийском конкурсе "Торговля России-2024".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, победителей отобрали в 13 номинациях из 2,3 тысячи заявок. В итоге улица Вайнера, расположенная в центре уральской столицы, стала победителем в номинации "Лучшая торговая улица". На ее участке протяженностью меньше километра находятся 87 объектов общественного питания и торговли.

В номинации "Лучший магазин" победил "Большой детский", расположенный в Екатеринбурге. А звания лучшего нестационарного торгового объекта удостоилась уральская компания "Жизньмарт".

Организатором конкурса является Министерство промышленности и торговли РФ.