СМИ: Задержан экс-командующий 58-й армией Иван Попов

Экс-командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов арестован в Москве. По данным СМИ, он стал фигурантом дела о мошенничестве.

Telegram-канал "Два майора" приводит версию следствия: якобы, Попов может иметь отношение к продаже 2 тыс. тонн металлоизделий, которые предназначались для строительства укреплений на запорожском направлении СВО (Попов руководил обороной на этом направлении).

Также фигурантом дела стал бизнесмен из Краснодара, участвовавший в реализации металла. Сообщается, что речь может идти об ущербе в размере более 100 млн руб.

Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере.

Попов был отстранен от командования 58-й армией в июле 2023 года. Тогда он сам объяснил отставку тем, что говорил начальству правду, "называл все своими именами и докладывал о проблемах".