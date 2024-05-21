Экс-сотрудник администрации Перми осужден на 12 лет за государственную измену

Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге признал виновным жителя Пермского края в государственной измене, подготовке к терактам и пропаганде терроризма, сообщает пресс-служба УФСБ по Пермскому краю.

По данным ведомства, с сентября по октябрь 2022 года осужденный осуществлял сотрудничество с представителями вооруженных сил Украины, заключавшееся в приготовлении им диверсионно-террористических акций на объектах промышленности и правоохранительных органов.

Properm.ru со ссылкой на свои источники сообщает, что до задержания в 2023 году мужчина был действующим сотрудником одного из подразделений мэрии Перми. Ранее он работал и в ведомствах регионального правительства. Фамилию осужденного собеседники не раскрывают.

Экс-чиновник приговорен к 12 годам колонии строгого режима, лишением на три года права заниматься деятельностью по администрированию сайтов и каналов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет.