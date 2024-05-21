В Югре подросток-мигрант расстрелял ребенка из пневматического пистолета

В Пыть-Яхе подросток-мигрант из одного из государств Закавказья (по данным некоторых telegram-каналов юноша приехал в Югру из Азербайджана) расстрелял 10-летнего ребенка из пневматического пистолета, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным полиции, юноша вел себя вызывающе. Он прицелился в голову шестилетнего мальчика, который катался на велосипеде. 10-летний ребенок, который ехал следом, сделал агрессору замечание и получил выстрел в бедро.

Полицейские установили личность стрелка. Его доставили в отдел полиции, изъяли пистолет. Выяснилось, что оружие ему дал несовершеннолетний приятель.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ. Подозреваемый заключен под стражу. В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности фигуранта.

В полиции также опубликовали видео инцидента.