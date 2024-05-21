Отец сбежавшей от родственников чеченки Лии Заурбековой продолжит ее искать

Отец 19-летней чеченской девушки (и гражданки России) Лии Заурбековой Беслан заявил, что вместе с родственниками продолжает ее поиски.

Ранее СМИ сообщали, что Заурбекова ушла из дома и скрывалась от отца, но тот нашел ее. Тогда девушка пришла в полицию и пряталась там, отдел окружила толпа выходцев из Чечни, они требовали выдать им родственницу, хотя та в соцсетях заявила, что не хочет с ними жить. Позднее правозащитники сообщили, что Зарбекова покинула Россию. Они не объяснили, почему ее конституционные права не могут быть защищены на территории РФ. А депутат Госдумы Адам Делимханов заявил, что подключится к поиску и возвращению Лии родственникам.

44-летний Беслан Заурбеков считает, что дочь ввел в заблуждение ее молодой человек. Отец девушки считает неприемлемым тот факт, что Лия встречается с не мусульманином. Об этом он заявил изданию "Регнум".

"Лию никто не отпускал. Всё делали для того, чтобы она не уехала, но ей удалось убежать. Уехала, как будто я ей враг, скрывается теперь от меня. Нам пока на связь с ней выйти не удалось. Но мы будем продолжать поиски. Наши старшие сказали, что помогут найти её, а тот, кто её ввёл в заблуждение, вот этот парень, — будет наказан", - заявил Заурбеков.

Также он заявил, что если избиение родственниками не снято на видео, значит, это бездоказательная выдумка правозащитников.

Пока не известно о реакции на ситуацию представителей Совета по правам человека при президенте России, а также уполномоченной по правам человека в Москве Татьяны Потяевой.