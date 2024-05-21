Назначена и.о. руководителя управления ФНС по Свердловской области

Исполняющей обязанности руководителя управления ФНС России по Свердловской области назначена Марина Хан. Об этом сообщается на официальном сайте ФНС.

Уточняется, что она назначена на должность и.о. руководителя в соответствии с приказом Министерства финансов РФ от 17 мая 2024 года. Марина Хан работает в налоговых органах с августа 2001 года. В 2015 году была награждена медалью ФНС России "За заслуги" II степени.

Сегодня стало известно о задержании уже бывшего начальника свердловского управления ФНС Сергея Логинова. Сообщалось, что у него, а также у начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции свердловского полицейского Главка Андрея Дьякова проходят обыски.