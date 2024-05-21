В Екатеринбурге "дед-пикет" атаковал мэра

Мэра Екатеринбурга Алексея Орлова атаковал "дед-пикет" (Вадим Панкратов). Это произошло во время обхода Орловым парка 50-летия ВЛКСМ.

Сначала активист просто стоял вблизи мэра с плакатом. К нему подошёл полицейский, которому Панкратов сказал, что проводит одиночный пикет. Когда мэр и сопровождавшая его делегация двинулись дальше, Панкратов бросился наперерез мэру, показывая ему свой плакат.

Активиста оттащили силовики, после чего обход парка продолжился. Мужчина задержан.