Губернатор Виталий Хоценко обсудил с делегацией Навоийской области Республики Узбекистан развитие двустороннего сотрудничества

Встреча состоялась в рамках рабочего визита в Омскую область делегации официальных лиц и деловых кругов Навоийской области во главе с хокимом Норматом Турсуновым.

Представители Республики Узбекистан прибыли в регион с ответным визитом. Ранее делегация Омской области побывала в Навоийской области. Сегодня в рамках переговоров стороны наметили дальнейшие шаги по развитию сотрудничества и определили приоритетные направления и проекты - сообщили в пресс-службе Правительства области.

«Для Омской области Узбекистан – один из основных партнеров среди стран Центральной Азии. По итогам прошлого года он занимает шестое место во внешнеторговом обороте региона. Омские организации – активные участники бизнес-миссий и отраслевых выставок. Сегодня мы видим много перспектив для сотрудничества в сфере промышленной кооперации. Омские предприятия машиностроения, химической продукции, приборостроения, агропромышленной сферы открыты к реализации совместных проектов», - отметил Виталий Хоценко.

Выстроено сотрудничество между предприятиями пищевой отрасли. Омичи поставляют в Узбекистан кондитерскую продукцию, сгущенное молоко, муку и макаронные изделия. Агропромышленная сфера также представляет взаимный интерес. Сельхозпредприятия готовы наладить долгосрочные контакты по поставкам пшеницы, ячменя и масличных культур в Узбекистан, взаимодействие в сфере семеноводства и селекции зерновых, зернобобовых и масличных культур, обеспечить аграриев почвообрабатывающими машинами и агрегатами, селекционным оборудованием, техникой для возделывания картофеля.

Виталий Хоценко отметил, что Омская область открыта к взаимодействию и в гуманитарной сфере. Между омскими и узбекистанскими вузами заключено около 20 соглашений о сотрудничестве.

Сегодня стороны подписали двустороннее Соглашение между Правительством Омской области (Российская Федерация) и Хокимиятом Навоийской области (Республика Узбекистан) об осуществлении международных и внешнеэкономических связей в торгово-экономической, научно-технической, социальной, культурной, гуманитарной и иных областях.

«Уверен, соглашение между Правительством Омской области и Хокимиятом Навоийской области станет отправной точкой для развития двухсторонних взаимовыгодных отношений. В целях реализации пунктов Соглашения предлагаю организовать межрегиональную рабочую группу. При подготовке к данной встрече мы пришли к выводу, что экономики наших двух регионов очень схожи и в некоторой степени, можно сказать, дополняют друг друга. В частности, такие отрасли промышленности, как машиностроение, металлургия, лёгкая и пищевая промышленность является базовыми отраслями экономики наших регионов. Данный факт открывает перед предпринимателями наших регионов широкую возможность по кооперации. Также я уверен, что Соглашение послужит укреплению сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере и обмену лучшим научно-практическим опытом между нашими регионами. Особо хочу подчеркнуть, что имеются широкие возможности для укрепления нашего торгово-экономического сотрудничества», - сказал хоким Нормат Турсунов.

Губернатор Виталий Хоценко также выразил уверенность, что подписание Соглашения послужит стартом дальнейшему развитию двустороннего партнерства по всем направлениям. Сегодня делегация Навоийской области Республики Узбекистан в рамках рабочей поездки в Омскую область посетит ряд предприятий, заводов и научных центров региона.