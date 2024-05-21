В Екатеринбурге горожане смогут изменить проект развития парка 50-летия ВЛКСМ

В Екатеринбурге горожане смогут изменить проект развития парка 50-летия ВЛКСМ. Об этом мэр столицы Урала Алексей Орлов сообщил во время встречи с волонтерами федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" после осмотра парка и изучения проекта его благоустройства.

Проект вынесут на общественное обсуждение, горожане смогут дополнить его своими предложениями.

Ранее Орлов заявил, что город однозначно получит федеральные средства на благоустройство парка 50-летия ВЛКСМ. Уральская столица переступила через обозначенный порог голосов и дошла до финального этапа.

"Федеральные средства мы однозначно получим. Мы собрали треть голосов, я с губернатором уже обсуждал эту тему, потому сейчас на федеральном уровне подведутся итоги и уже будет определен объем денежных средств для субъекта. Потом уже решением губернатора выделенные средства будут распределены между муниципалитетами. Мы, естественно, тоже претендуем, потому что мы в копилку внесли очень серьезный вклад. Понятно, что мы ориентировались на максимум и надо стремиться к этой цифре (в 380 тыс.), потому что логика президента, чтобы граждане принимали участие в отборе территорий для благоустройства", - заявил Алексей Орлов.

Сколько именно выделят денег градоначальник не знает, но уверен, что сумма большая. По его словам, проект стоит около 250 млн и большая часть из них будет выделена из федеральных средств.