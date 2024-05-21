В Екатеринбурге горожане смогут изменить проект развития парка 50-летия ВЛКСМ

21 Мая 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Мертвый Пригожин победил живого Шойгу

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Семейные визы в Великобританию: виза жены, виза невесты

Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге горожане смогут изменить проект развития парка 50-летия ВЛКСМ

В Екатеринбурге горожане смогут изменить проект развития парка 50-летия ВЛКСМ. Об этом мэр столицы Урала Алексей Орлов сообщил во время встречи с волонтерами федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" после осмотра парка и изучения проекта его благоустройства.

Проект вынесут на общественное обсуждение, горожане смогут дополнить его своими предложениями.

Обход Алексея Орлова парка 50-летия ВЛКСМ в Екатеринбурге(2024)|Фото: Накануне.RU

Обход Алексея Орлова парка 50-летия ВЛКСМ в Екатеринбурге(2024)|Фото: Накануне.RU

Ранее Орлов заявил, что город однозначно получит федеральные средства на благоустройство парка 50-летия ВЛКСМ. Уральская столица переступила через обозначенный порог голосов и дошла до финального этапа.

Обход Алексея Орлова парка 50-летия ВЛКСМ в Екатеринбурге(2024)|Фото: Накануне.RU

Обход Алексея Орлова парка 50-летия ВЛКСМ в Екатеринбурге(2024)|Фото: Накануне.RU

"Федеральные средства мы однозначно получим. Мы собрали треть голосов, я с губернатором уже обсуждал эту тему, потому сейчас на федеральном уровне подведутся итоги и уже будет определен объем денежных средств для субъекта. Потом уже решением губернатора выделенные средства будут распределены между муниципалитетами. Мы, естественно, тоже претендуем, потому что мы в копилку внесли очень серьезный вклад. Понятно, что мы ориентировались на максимум и надо стремиться к этой цифре (в 380 тыс.), потому что логика президента, чтобы граждане принимали участие в отборе территорий для благоустройства", - заявил Алексей Орлов.

Обход Алексея Орлова парка 50-летия ВЛКСМ в Екатеринбурге(2024)|Фото: Накануне.RU

Обход Алексея Орлова парка 50-летия ВЛКСМ в Екатеринбурге(2024)|Фото: Накануне.RU

Сколько именно выделят денег градоначальник не знает, но уверен, что сумма большая. По его словам, проект стоит около 250 млн и большая часть из них будет выделена из федеральных средств.

Теги: парк 50 лет влксм, проект, федеральное финансирование


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети