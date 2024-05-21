Внука бывшего губернатора Прикамья пытаются признать банкротом

Михаил Арзуманов — внук первого избранного губернатора Прикамья Геннадия Игумнова. Был депутатом заксобрания в период 2016–2021 годов.

Ранее в отношении Михаила Арзуманова введена процедура реструктуризации долгов. Основанием для этого послужило заявление депутата и бывшего президента пермского футбольного клуба "Амкар" Геннадия Шилова, ранее предоставившего Арзуманову займы на общую сумму 340 млн руб.

Финансовый управляющий бизнесмена и бывшего депутата краевого заксобрания Михаила Арзуманова Яна Вебер обратилась в краевой арбитраж с заявлением о признании Арзуманова банкротом, сообщает " Ъ-Прикамье "



