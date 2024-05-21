В Москве женщина бросила двухмесячного ребенка на ступеньках магазина

На юге Москвы женщина после ссоры с мужем бросила двухмесячного младенца прямо на бетонных ступеньках магазина.

"Случайный прохожий увидел ссору супружеской пары около магазина на ул. Адмирала Ушакова - мужчина пытался силой отдать малыша женщине. После сделанного им замечания, мужчина спешно покинул место конфликта, передав ребенка супруге. Женщина, спустя непродолжительное время положила своего двухмесячного сына на бетонные ступеньки и ушла, не обращая внимание на оклики очевидцев", - говорится в сообщении столичной прокуратуры.

Ребенка доставили в больницу, его здоровью ничего не угрожает.

30-летнюю мать ребенка привлекут к уголовной ответственности по статье 125 УК РФ (оставление в опасности).