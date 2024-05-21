Володин поедет от России прощаться с погибшим иранским президентом

Россию на церемонии прощания с президентом Ирана Эбрахимом Раиси представит спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. Ранее ранее тот же Песков сообщил журналистам, что Владимир Путин не будет участвовать в прощании с иранским коллегой: "Насколько мне известно, там никакого международного участия не предусматривается".

Сегодня прощение с Раиси и другими погибшими в авиакатастрофе началось на севере Ирана – в городе Табриз. Ожидается, что тела погибших провезут еще по нескольким городам, 23 мая они прибудут в Тегеран.

Между тем, Совет стражей Конституции Ирана утвердил проведение внеочередных выборов президента на 28 июня.