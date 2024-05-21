Пассажир погиб во время сильной турбулентности на рейсе Лондон - Сингапур

Пассажир погиб на борту самолета Boeing 777, летевшего из Лондона в Сингапур. Причиной стала сильная турбулентность над Андаманским морем. Несколько человек получили ранения, их число авиакомпания Singapore Airlines, выполнявшая рейс, не уточняет.

После инцидента самолет экстренно приземлился в Бангкоке. Сообщается, что на борту находилось 211 пассажиров и 18 членов экипажа. Авиаперевозчик сообщил, что сейчас некоторые люди, находившиеся на борту, госпитализированы в Таиланде.