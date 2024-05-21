Александр Ледаков переизбран главой Голышмановского городского округа

Александр Ледаков избран главой Голышмановского городского округа, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Кандидатуру действующего главы округа Александра Ледакова единогласно поддержали депутаты. В выборах также участвовал замглавы Голышмановского городского округа по вопросам ЖКХ Олег Швецов.

Председатель конкурсной комиссии по выборам главы, первый заместитель председателя Тюменской областной думы Андрей Артюхов прокомментировал переизбрание главы.

"На Александре Ледакове лежит большая ответственность за развитие городского округа. Управленческий опыт и профессионализм позволят ему сделать многое для блага жителей муниципального образования", - отметил он.

Александр Ледаков родился 3 августа 1972 года в деревне Новоандреевке Сладковского района Тюменской области. Закончил в 1996 году Омский государственный институт физической культуры по специальности "преподаватель физической культуры, тренер". С 15 декабря 2005 года возглавлял Голышмановский агропедагогический колледж. С июня 2009 года занимал должность заместителя главы администрации муниципалитета. В мае 2019 года избран главой Голышмановского городского округа.