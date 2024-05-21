Что, опять? Минпрос обещает сделать зарплату учителей приличной

Среднюю зарплату учителей снова обещают довести до средней по региону. Об этом говорится в документе, который называется "Публичная декларация целей и задач Минпросвещения России на 2024 год".

Документ представляет собой скорее красочную презентацию из громких лозунгов. На странице 8 говорится: "Достижение средней заработной платы педагогических работников общего и среднего профессионального образования государственных (муниципальных) организаций 100% к среднемесячной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц в соответствующих субъектах РФ".

То есть в 2024 году учителям обещают то, что обещали еще в... 2012 году, когда это было записано в майском указе президента РФ. Но дело не только в том, что в ряде регионов учителя получают в среднем меньше, чем в среднем в этом регионе (например, в Забайкалье - только 77%). Власти даже не упоминают о том, чтобы зарплата считалась в расчете на одну ставку. А сейчас российский учитель работает в среднем на 1,8 ставки, сообщил недавно председатель комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин. То есть это обещание, даже если оно будет выполнено, означает, что оплата ставки учителя едва превысит половину средней зарплаты в регионе.

Сейчас базовая ставка учителя, или гарантированный оклад за собственно обучение детей, почти во всех регионах меньше МРОТ. Только за счет разных надбавок, в том числе не относящихся к обучению, у учителей набегает больше, что на две ставки дает что-то приличное. Но сам оклад учителя за учительство неприлично низок, составляя во многих регионах 5-15 тыс. рублей.

Именно гарантированный оклад учителя за обучение детей должен быть многократно повышен и составлять бóльшую часть итоговой зарплаты, считает член-корреспондент РАН, доктор физико-математических наук, профессор ряда вузов и лидер движения "Родная школа" Алексей Савватеев.

Характерно, что в прошлом году глава Минпроса Сергей Кравцов обещал разработать единую систему оплаты труда учителей до конца 2023 года. Это так и не было сделано, причем об этом уже не вспоминается.

Да и сама привязка средней зарплаты учителя к средней по региону неправильна, считает председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев. Это только способствует вымыванию кадров из бедных регионов и перетоке их в более богатые, что усиливает дифференциацию в уровне жизни между регионами.

Пока же оплату труда учителей в России иначе как позором назвать трудно: медианная зарплата учителя на ставку составляет "чистыми" около 20 тыс.