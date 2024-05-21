Мишустин раскритиковал китайский руль у новой "российской" "Волги"

Премьер-министру России Михаилу Мишустину на выставке "ЦИПР-2024" в Нижнем Новгороде показали новую "Волгу". Автоэксперты предполагают, что это линейка китайских Changan с наклеенным шильдиком с олененком.

Мишустин, разглядывая автомобиль в сопровождении вице-премьера по промышленности Дениса Мантурова, возмутился рулем. "У вас где сделан руль, китайский? Хочется, чтобы руль был российский. Это же не так сложно, как локализовать коробку и все остальные элементы", - сказал глава правительства. "Иноземность" остальных комплектующих и дизайна, не имеющего ничего общего с российскими и советскими "Волгами", Мишустина не смутила.

Производитель сообщает, что всего в линейке будет три вида автомобилей: VOLGA С40 – седан класса D, VOLGA К30 – кроссовер класса С, VOLGA К40 – кроссовер класса D.

"Новая линейка будет выпускаться на площадке нижегородского автомобильного кластера. Проект реализует АО "Производство легковых автомобилей", арендовавшее мощности, на которых ранее велось контрактное производство легковых моделей. Выпуск автомобилей VOLGA начнется в 2024 году, с 2025 года – в режиме полного цикла", - говорится в сообщении пресс-службы правительства.