21 Мая 2024
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Дело об убийстве в букмекерской конторе на Урале передано в суд

На Среднем Урале передано в суд уголовное дело о массовой драке в букмекерской конторе, которая закончилась убийством.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, все случилось в начале апреля 2023 года в Сысерти: у одного из обвиняемых по малозначительному поводу возник конфликт с мужчиной, свидетелями чего стали двое знакомых данного мужчины. Оскорбившийся обвиняемый решил убить как своего оппонента, так и двух очевидцев ссоры.

Для этого он позвал еще нескольких человек. Они договорились со стороной оппонента о встрече, пообещав решить все мирным путем. Оппоненты согласились на встречу и пригласили их в букмекерскую контору на улице Орджоникидзе в Сысерти. Однако, прибыв в контору вечером 2 апреля, сообщники стали жестоко избивать находившихся там людей руками, ногами и подручными средствами.

В результате один из пострадавших скончался от полученных травм. Еще троим были причинены различные повреждения.

Мобильный телефон в руке полицейского(2023)|Фото: Накануне.RU

Как добавил руководитель пресс-службы областного ГУ МВД Валерий Горелых, раскрытие резонансного преступления находилось на контроле руководства регионального полицейского Главка.

"В розыскных мероприятиях были задействованы, в том числе, наиболее опытные оперуполномоченные подразделения по борьбе с организованной преступностью", - рассказал полковник Горелых.

Как отметили в СК, всего на скамье подсудимых оказались девять человек. Сейчас уголовное дело направлено на рассмотрение в суд. Ранее в МВД заявляли, что в убийстве в букмекерской конторе на Урале нет межнационального конфликта.

Теги: контора, убийство, дело, суд


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Ранее 03.04.2023 14:23 Мск МВД: в убийстве в букмекерской конторе на Урале нет межнационального конфликта

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