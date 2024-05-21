21 Мая 2024
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Экономика Костромская область
Фото: Накануне.RU

Более 400 млн рублей направят в Костромской области на опережающие закупки жизненно важных лекарств

Стабильность обеспечения жителей Костромской области льготными лекарственными препаратами находятся на особом контроле губернатора Сергея Ситникова.

По инициативе главы региона единственным поставщиком льготных лекарств определено государственное предприятие «Костромская областная аптечная база». Закупки медикаментов организованы в опережающем порядке, постоянно поддерживается неснижаемый запас лекарственных средств.

Как доложил на еженедельном совещании директор департамента здравоохранения Костромской области Николай Гирин, в прошлом году экономия за счет опережающих закупок импортных лекарственных препаратов составила более 105 млн рублей. С начала года сэкономлено еще 87,4 млн рублей. Кроме того, это позволило создать постоянный запас импортных лекарственных препаратов, поступающих в Российскую Федерацию с перебоями и обеспечить ими всех пациентов, кто в них нуждается.

Так, по состоянию на 1 мая 2024 товарные запасы лекарств в среднем составляют 5,6 месяцев, по отдельным группам заболеваний до 8,8 месяцев. Дополнительно будут приобретены лекарственные препараты с минимальным остатком.

Аптека(2020)|Фото: Накануне.RU

«Лекарственные препараты, которые находятся в стойкой дефектуре, весь год у нас есть, потому что мы их закупили в начале или середине прошлого года. Мы заранее понимали, что лекарства проблемные, могут отсутствовать. Благодаря опережающим закупкам этих препаратов нам хватит до конца года», - доложила директор областной аптечной базы Ольга Шульга.

Департаментом здравоохранения совместно с областной аптечной базой проведен анализ наличия остатков лекарственных препаратов и потребности по обеспечению граждан в 2024 году и в переходном периоде января-февраля 2025 года.

На еженедельном совещании принято решение о выделении дополнительных финансовых средств областного бюджета на опережающие закупки в размере 403 млн рублей. В том числе, будут приобретены препараты для лечения диабета, бронхиальной астмы, сердечно-сосудистых патологий, онкологических, ревматологических и гематологических заболеваний, лекарства для пациентов с орфанными заболеваниями. Более половины - импортные препараты.

Предварительно, при сохранении динамики роста цен, опережающая закупка позволит сэкономить не менее 100-120 млн рублей по итогам года.

Сергей Ситников поручил первому заместителю губернатора Алексею Афанасьеву провести совещание с департаментом здравоохранения и определить механизм опережающих закупок лекарственных препаратов.

«Мы убедились, что опережающие закупки дают нам серьезную экономию. Необходимо рассматривать позицию опережающих закупок лекарств с точки зрения будущей экономии бюджета. Для нас это очень важно», - подчеркнул Сергей Ситников.

Сегодня Костромская область обеспечивает льготными медикаментами 41778 жителей региона, в том числе 31007 региональных льготников. В 2024 году на реализацию программ льготного лекарственного обеспечения предусмотрены средства федерального и областного бюджетов в размере 994,7 млн рублей.

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