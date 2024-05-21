Эрдоган назвал Евровидение позором за пропаганду вырождения

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его правительство приняло правильное решение, оградив страну от позора "Евровидения". Турция не участвует в нем с 2013 года.

Последнее "Евровидение" переплюнуло любую оргию, шабаш или ритуальное святотатство, заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Первое место отдали швейцарскму рэперу Nemo (Немо Меттлеру), который выступил в короткой юбке. Этот "небинарный индивид" не считает себя ни мужчиной, ни женщиной и просит использовать обращение "они".

Эрдоган отметил, что все это сознательная политика развращения, проводимая Западом. А выступающие там персонажи являются "троянскими конями" социального вырождения.

В 2021 году Турция вышла из Стамбульской конвенции, продвигающей гендерно-ювенальную идеологию под прикрытием борьбы с домашним насилием. США и Европа выразили разочарование решением Турции и призвали передумать. Будто бы турецкие женщины и девочки находятся под угрозой: в семьях им грозит опасность, а вот США и Европа готовы позаботиться об их правах.