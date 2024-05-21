Евросоюз готов отдать Украине доход от замороженных российских валютных резервов

ЕС согласовал использование доходов от замороженных активов Центрального банка России для помощи Украине. 90% средств пойдет на содействие ВСУ, передает РИА Новости со ссылкой на главу внешнеполитического ведомства Чехии Яна Липавского.

Западные страны заморозили в качестве санкций российские валютные резервы на сумму около 300 млрд евро, большая часть из этих денег заморожена в Евросоюзе, в основном – на счетах бельгийской расчетно-клиринговой системы Euroclear.

До сих пор ЕС не решился разморозить сами эти средства на помощь Украине, как того требует Киев, но при этом проценты от российских средств, замороженных на счетах, европейские власти использовать готовы.