Астраханский губернатор написал слова соболезнования в книге памяти в связи с гибелью Президента Ирана Эбрахима Раиси

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сегодня посетил Генеральное консульство Исламской Республики Иран, где сделал запись в книге памяти в связи с гибелью Президента Исламской Республики Иран Эбрахима Раиси и сопровождавших его членов делегации в авиакатастрофе на территории иранской провинции Восточный Азербайджан.

«От имени Астраханской области и себя лично выражаю глубокие соболезнования в связи с трагической гибелью в авиакатастрофе Президента Исламской Республики Иран глубокоуважаемого господина Эбрахима Раиси и других высокопоставленных лиц. Всегда будем помнить о вкладе этих выдающихся государственных деятелей в укрепление российско-иранского стратегического партнерства. Искреннее сопереживаем родным и близким погибших, а также всему дружественному народу Исламской Республики Иран. Желаем терпения и душевной стойкости в преодолении этой тяжелейшей трагедии. Скорбим вместе с вами», – говорится в тексте записи.