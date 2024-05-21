Участников "голой" вечеринки продолжают штрафовать спустя пять месяцев

Пять месяцев спустя после "голой" вечеринки Насти Ивлеевой суды продолжают выносить решения по "фигурантам" мероприятия.

Так, в Москве мировой судья оштрафовал Павла Бабака – участника вечеринки в клубе "Мутаболр" – по ч. 3 ст. 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений). Штраф составил 200 тыс. руб., сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

Павел Бабак на вечеринке прославился тем, что изображал облизывание носка, надетого на половой член рэпера VACÍO (Николай Васильев). Изобразив движения на камеру, Бабак схватил носок и его сдернул.

Васильева по решению суда за обнаженку (частичную и полную) арестовали в общей сложности на 25 суток.