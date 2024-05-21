В Тюмени упавший столб пробил легковушку

В Тюмени на ул. Мориса Тореза упали два столба. Один из них пробил насквозь автомобиль "Лада Гранта", сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГИБДД региона.

23-летняя водитель "Лады" не пострадала чудом.

По предварительным данным, столбы упали из-за того, что грузовик, перевозивший павильон "Фрукты", задел трос. Повреждены еще три автомобиля. Госавтоинспекция рекомендует объезжать район подъема на путепровод Мориса Тореза стороной, до ликвидации последствий ДТП.

Для оказания оформления ДТП на помощь направлен еще один наряд ДПС.